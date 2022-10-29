Помните Винокурова из «Тайн следствия»: сложная судьба актера может довести до слез

Актер Сергей Барышев прославился благодаря роли майора Винокурова в сериале «Тайны следствий» – в картине артист снимался целых одиннадцать сезонов. Барышев также засветился в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы», «Молодежка» и построил успешную театральную карьеру. Однако драма развернулась у Сергея Барышева не только на сцене, но и в реальной жизни.

Первый брак актера был неудачным. Супруга призналась, что не любит его, прямо в день свадьбы.

Спустя годы свое счастье Барышев обрел с журналисткой Екатериной Кулешовой.

Предложение любимой артист сделал в городе влюбленных – в Париже. В 2004 году пара поженилась. Однако семейную жизнь омрачила страшная новость – Екатерине поставили диагноз рак. Ей предстояло долгое лечение, выкидыш, но в конце концов женщина ушла в устойчивую ремиссию.

Но на этом беды в жизни Сергея Барышева не закончились. Однажды в пробке у него случился конфликт с агрессивным водителем – и Барышева сильно избили, он попал в больницу с повреждениями позвоночника и тяжелым сотрясением. Проблемы со здоровьем стоили ему роли в «Тайнах следствия», однако спустя время артист восстановился – и сейчас кажется, что черная полоса в его жизни позади.