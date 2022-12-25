Помните весельчака Джей Ди из «Клиники»? В жизни он оказался совершенно не тот, кем его считали (фото)

Невозможно представить сериал «Клиника» без мечтательного и немного чудного доктора Джея Ди. В исполнении Зака Браффа этот персонаж очень полюбился публике.

В отличие от своего комического героя, артист достаточно серьёзен во всем, что касается его карьеры. Например, в фильме «Страна садов» он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве сценариста и режиссёра. Зак даже сумел спродюсировать личный сериал «Стартап». Все эти работы только подтверждают его ответственный подход к делу.

На первый взгляд, кажется, что актёр хорош лишь в комедии, но любой его драматический образ убедит вас в обратном.

Артист к тому же разделяет профессиональную и личную жизнь. Он не любит предавать огласке свои отношения. Однако кое-что все таки стало достоянием общественности. Известно, что он начал встречаться с молодой актрисой Флоренс Пью.