Помните «Великолепного Гошу»? Вот почему он проиграл западному конкуренту

В начале 1980-х годов в телеэфире СССР впервые появился мультсериал «Великолепный Гоша». Главным героем анимации стал смешной мужчина, который постоянно попадал в нелепые ситуации. Ожидалось, что мультфильм будет смотреть в основном взрослая публика, однако над Гошей хохотали и маленькие зрители. В одной из серий, он, например, хотел попасть на обложку как «передовик производства», но из-за взрыва фотоаппарата оказывался на больничной койке.

Над сериями о Гоше трудились Инна Пшеничная и сценарист Александр Курляндский. К этому времени они уже зарекомендовали себя как авторы мультфильмов про Мюнхгаузена. А опытные телезрители уверяли, что творческий дуэт вдохновлялся венгерским мультфильмом «Густав». Серии про такого же забавного мужчину выходили там в 1960-1970-х годах. Всего было сделано 120 эпизодов, которые закупили многие страны мира.

Советскому Гоше до такой популярности западного конкурента было далеко. Из-за напряженного рабочего графика сценарист успел сделать только пять серий. Еще четыре создали привлеченные со стороны писатели.