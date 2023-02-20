Помните Валюху из «Реальных пацанов»? Как ее изменила столичная жизнь (фото)

Валентина Мазунина громко заявила о себе, когда снялась в сериале «Реальные пацаны». История о жизни пермской молодежи полюбилась зрителям, и артистка проснулась настоящей звездой.

Съемки проекта проходили в Москве, и поначалу Мазунина сильно скучала по родному городку Верещагино, где у нее остались родители. Актриса была уверена, что сразу после завершения работы вернется домой, но не тут-то было. Вскоре звезда получила роль в комедии «Горько!». Этот фильм сделал артистку еще более популярной, и в результате она начала чувствовать себя в столице как рыба в воде.

Впоследствии Мазунина сыграла во многих других лентах и по праву стала называться одной из самых ярких и востребованных актрис комедийного жанра. Теперь знаменитость намерена покорить Голливуд. Звезда не скрывает, что ее главная мечта — поработать с таким именитым режиссером, как Квентин Тарантино.