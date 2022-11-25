Помните «Тупой и еще тупее»? Вы обомлеете, в кого превратился друг Джима Керри

В 1994 году на экраны вышла комедия «Тупой и еще тупее». Фильм обыгрывал нелепые ситуации, происходящие с героями Джима Керри и Джеффа Дэниелса. Критики немедленно растоптали картину за низкий уровень юмора и пошлые шутки, но в народе ее действительно полюбили.

И если следить за карьерой Керри его поклонникам не составляло труда, ведь он стал голливудской звездой, то Дэниелса на экранах они видели не так часто. Тем не менее Джефф за прошедшие годы превратился в довольно востребованного актера. В жизни он куда серьезнее, чем его персонаж из американской комедии. Дэниелс исполнил множество ролей в разных постановках в театрах, в том числе и на Бродвее. А с 1991 года у него есть собственная труппа, для которой он ставит и продюсирует спектакли.

Изменились и его роли в кино. От чудаковатых персонажей в комедиях Джефф «дослужился» до важных драматических ролей. Чего стоит только директор НАСА в фильме «Марсианин» в 2015 году. Кроме того, он выступил сценаристом и режиссером некоторых лент, правда, популярности они не получили.

Внешне в 67-летнем Дэниелсе сложно узнать весельчака, друга Джима Керри. Сейчас это статный и седовласый мужчина, блистающий на красных дорожках в элегантных костюмах.