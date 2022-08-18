Помните триумфальный фильм с Рено и Портман «Леон»? Вы точно не знали этого о легендарной ленте

Фильм «Леон» 1994 года стал классикой как французского, так и голливудского кино. Почти за 30 лет картина не устарела и до сих пор вызывает интерес у зрителей. А ведь режиссер Люк Бессон не возлагал на нее никаких надежд. Он собирался снимать «Пятый элемент», но исполнитель главной роли Брюс Уиллис отказался, сославшись на занятость. Бессон не стал искать ему замену, пообещав подождать. Чтобы не распускать уже собранную съемочную группу, постановщик решил поработать над чем-то очень незначительным.

За основу для нового сценария он взял второстепенного героя из своего боевика «Никита» — чистильщика, который устранял последствия после неудачных заданий специального агента. Роль все разрасталась и разрасталась, и в конце концов Люк создал отдельного персонажа Леона с похожей историей. Сценарий был готов за 30 дней. Сомнений в том, кто может сыграть Леона, у Бессона не было: он сразу писал роль под Жана Рено. Хотя интерес к работе с режиссером проявляли Киану Ривз с Мэлом Гибсоном.

А вот над выбором главной героини пришлось потрудиться. На первых пробах помощники постановщика отсмотрели более 2 тысяч актрис. 12-летнюю Натали Портман они посчитали слишком маленькой, ведь по сценарию Матильде было уже около 14 лет. А 15-летняя Лив Тайлер, напротив, показалась им чересчур зрелой для юной героини, сообщает «Кинопоиск». В конце концов, Люк сам объявил повторные пробы, на которых Натали выложилась по полной. Она так убедительно сыграла одну из сцен, разрыдавшись в финале, что Бессон тут же утвердил ее в фильм.