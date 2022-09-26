Помните толстячка из фильмов с Джеки Чаном? Не поверите, где он снимается сейчас

Саммо Хун внес свой вклад в историю мирового кинематографа, выпустив вместе с Джеки Чаном ряд популярных проектов. В 90-е и начале нулевых эти ленты, среди, которых, например, «Закусочная на колесах», пересматривали чуть ли не до дыр.

В Сети пишут, что Хун также пробовал себя также в качестве режиссера, сценариста и продюсера. Несмотря на то, что артист давно не появлялся на экранах, оказалось, что свою карьеру он еще не завершил.

Актер, которого прозвали толстячком за его вес в 100 кг при росте 168 см, продолжает сниматься в кино. Правда, большим успехом эти ленты не пользуются: они известны лишь на территории Китая.

Последний на сегодняшний день фильм с участием знаменитости вышел в 2019 году и назывался «Сокровище всей жизни». Тем не менее у звезды по-прежнему много поклонников по всему миру. «Человек-легенда», «Какой же он мастер, я преклоняюсь перед ним», — подчеркивают фанаты актера.