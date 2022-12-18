Помните толстую маньячку из «Мизери»? Опешите, какой милашкой она была в юности

Широкую популярность Кэти Бейтс получила после съемок в фильме «Мизери» 1990 года. В картине по произведению Стивена Кинга актриса так убедительно сыграла маньячку, которая взяла в заложники своего любимого писателя, что даже получила «Оскар». Зрители привыкли к такому зловещему образу Кэти, а ведь в юности она была настоящей милашкой. На архивных фото узнать Бейтс можно только с трудом: девушка с модной укладкой ослепительно улыбается в камеру. Но, несмотря на эту внутреннюю мягкость, именно ее противоречивые образы и сделали актрису популярной.

Близкие характеризуют Кэти как настоящего бойца. Она не переставала работать даже тогда, когда в 2003 году у нее обнаружили рак яичников. Актриса вступила в борьбу с онкологией, добилась ремиссии, но спустя несколько лет болезнь вернулась снова, на этот раз поразив грудь. Однако Бейтс и в этот раз победила.

Сейчас актрисе 74 года. Она придерживается правильного питания и следит за фигурой. Кэти даже удалась сбросить 27 килограммов, снизив число калорий в своем рационе.