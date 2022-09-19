Помните танцующую из «Афони»? Переезд в Америку ей горько аукнулся

Татьяна Распутина, ставшая после замужества Катаевой, считается одной из тех советских актрис, чей талант был недооценен. В кинофильмах она начала сниматься еще в начале 1970-х годов, но красавице-актрисе не доверяли центральные роли. Зрителям она запомнилась разве что по образу пышногрудой танцовщицы из фильма «Афоня» 1975 года.

В начале 90-х Татьяна и вовсе осталась без предложений о работе. Ее мужу, композитору Илье Катаеву, и пришла в голову идея попытать счастья в США. Он поставил Распутиной ультиматум: либо они расстаются, либо она едет с ним. Актриса не посмела перечить супругу.

В чужой стране далеко от знакомых мест пара долго искала работу. Наконец им удалось устроиться на одну из радиостанций, где они вели русскоязычную программу об искусстве. Жизнь супругов начала налаживаться: с работы они спешили домой к дочке. Но затем у актрисы обнаружили тяжелую болезнь, подробностей о которой СМИ выяснить не удалось. Она долгое время пыталась лечиться от недуга, а потом просто устала бороться. В 2003 году 60-летняя Татьяна умерла.