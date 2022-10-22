Помните стервозную Вику из «Не родись красивой»? Вот как сейчас выглядит роковая брюнетка

Одной из первых ролей для актрисы Юлии Такшиной стала стервозная секретарша Виктория Клочкова в сериале «Не родись красивой». На съемках Такшина встретила и своего избранника – актера Григория Антипенко, сыгравшего Андрея Жданова. У пары родилось двое сыновей – Иван и Федор, однако в 2012 году актеры расстались.

После «Не родись красивой» карьера Юлии Такшиной пошла в гору.

Она снялась в одной из главных ролей в фильме «Неадекватные люди», играла в сериалах «Кухня», «Давай поцелуемся», появилась в картинах «12 месяцев. Новая сказка», «Держи удар, детка!», засветила в детективах «Менталист» и «Анна-детективъ», в трагикомедии «Везет» и в десятках других телесериалов.

Сегодня Юлии Такшиной 42 года, но она все та же роковая брюнетка, какой была в нулевые. Актриса в прекрасной физической форме и нередко делится с поклонниками фото в купальнике.