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Киноафиша Статьи Помните стервозную Вику из «Не родись красивой»? Вот как сейчас выглядит роковая брюнетка

Помните стервозную Вику из «Не родись красивой»? Вот как сейчас выглядит роковая брюнетка

22 октября 2022 18:00
Помните стервозную Вику из «Не родись красивой»? Вот как сейчас выглядит роковая брюнетка

Все еще красива и востребована в кино.

Одной из первых ролей для актрисы Юлии Такшиной стала стервозная секретарша Виктория Клочкова в сериале «Не родись красивой». На съемках Такшина встретила и своего избранника – актера Григория Антипенко, сыгравшего Андрея Жданова. У пары родилось двое сыновей – Иван и Федор, однако в 2012 году актеры расстались.

После «Не родись красивой» карьера Юлии Такшиной пошла в гору.

Она снялась в одной из главных ролей в фильме «Неадекватные люди», играла в сериалах «Кухня», «Давай поцелуемся», появилась в картинах «12 месяцев. Новая сказка», «Держи удар, детка!», засветила в детективах «Менталист» и «Анна-детективъ», в трагикомедии «Везет» и в десятках других телесериалов.

Сегодня Юлии Такшиной 42 года, но она все та же роковая брюнетка, какой была в нулевые. Актриса в прекрасной физической форме и нередко делится с поклонниками фото в купальнике.

Помните стервозную Вику из «Не родись красивой»? Вот как сейчас выглядит роковая брюнетка
Фото: соцсети, кадры из сериала "Не родись красивой" (2005-2006)
Алла Новикова
Алла Новикова
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