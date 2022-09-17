Помните старую цыганку, которая родила от 13-летнего подростка? Вот какая участь постигла эту странную пару

В 2012 году на всю страну прогремела странная история любви 15-летнего парня Андрея Жанзакова и 38-летней цыганки Марины Гуденко из Ростова-на-Дону.

Марина встретила Андрея, когда парню было всего 13 лет, но возраст мальчика не смутил женщину – и пара стала жить вместе. За два года сожительства Марина Гуденко успела родить двоих детей, которых изъяли органы опеки. Возлюбленные попросили о помощи Андрея Малахова. В эфире программы «Пусть говорят» выяснилось, что у Марины есть еще пятеро детей – и все они находятся в детском доме.

Спустя 10 лет пути Андрея и Марины разошлись. Андрей все еще живет в родном поселке, где работает в сельскохозяйственном кооперативе – о прошлом он предпочитает не вспоминать. Сейчас мужчина женат – избранница Андрея вновь намного старше его.

О судьбе Марины Гуденко сейчас ничего неизвестно. После программы за женщину всерьез взялась полиция – вероятно, она находится в местах лишения свободы. А что касается детей Андрея и Марины, то они содержатся в детском доме.