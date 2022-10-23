Помните скромную подружку Беллы из «Сумерек»? Вас ошарашит, какой раскованной дивой она стала

Одной из первых ролей актрисы Кристиан Серратос была Анжела, подружка главной героини Беллы в фильме «Сумерки». Также артистка засветилась в нашумевших сериалах «Американская история ужасов» и «Ходячие мертвецы», а в 2020-м году сыграла певицу Селену в биографическом проекте об этой исполнительнице.

Устроила Кристиан и свою личную жизнь. С 2014 года Серратос встречается с вокалистом рок-группы New Politics Дэвидом Бойдом, у пары есть дочь по имени Вольфганг.

Сегодня Кристиан Серратос 32 года. Звезда активно ведет соцсети, где за ней следят почти 3 миллиона поклонников. Скромница из нулевых стала настоящей королевой соцсетей. Актриса выглядит потрясающе и тщательно ухаживает за собой.