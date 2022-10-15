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Помните шоу «Топ-модель по-американски»? Честное фото Тайры Бэнкс без макияжа шокировало россиян

15 октября 2022 17:15
Помните шоу «Топ-модель по-американски»? Честное фото Тайры Бэнкс без макияжа шокировало россиян

Без макияжа и в нелепой шапке.

В 90-е темнокожая красавица Тайра Бэнкс была одной из наиболее известных моделей. Но настоящий успех пришел к ней в 2003 году после запуска культового шоу «Топ-модель по-американски». Тайра научила миллионы телезрительниц быть уверенными и «улыбаться глазами». Также в шоу звучали смелые по тем временам идеи бодипозитива, которым Тайра следует и сегодня.

В соцсетях стали часто мелькать фотографии Бэнкс, на которых она выглядит не столько эффектно, как в шоу.

Бывшая модель набрала вес и не всегда помнит о макияже. В своем профиле Тайра поделилась снимком, где она позирует в машине в медицинской шапке и без косметики. Многих шокировали «честные» фото постаревшей звезды, однако поклонники пришли в восторг от естественной красоты своего кумира.

Помните шоу «Топ-модель по-американски»? Честное фото Тайры Бэнкс без макияжа шокировало россиян
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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