Помните шоу «Последний герой»? Вот что стало с самой красивой участницей

Первый сезон «Последнего героя» стал одним из самых успешных проектов на отечественном телевидении, а Инна Гомес — одной из самых ярких участниц. Модель покорила зрителей не только красотой и очарованием, но и отношением к реалити-шоу.

В отличие от многих других, Гомес действительно получала удовольствие от выживания на острове и поддерживала моральный настрой команды. Любовь россиян позволила ей продержаться до полуфинала, выбыв четырнадцатой из шестнадцати соперников.

После проекта Инна снималась в фильмах и телесериалах, работала ведущей, участвовала в общественной деятельности и озвучивала мультфильмы. Сегодня 52-летняя Гомес сотрудничает с благотворительными фондами и организациями, помогает детям и является главой премии «На благо мира».

В личной жизни у артистки все стабильно: она в состоит в третьем счастливом браке и воспитывает двух дочерей.