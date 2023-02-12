Помните сестер Леденевых, похудевших до смертельной отметки? Гляньте на них теперь

Даша и Маша Леденевы, с детства мечтавшие стать моделями, прославились на всю страну из-за своих проблем с питанием. В погоде за внешностью мечты одна из близняшек похудела до 40 килограммов, а другая — до 36. Девушки едва могли самостоятельно передвигаться, а врачи беспокоились за их жизни.

Чтобы спасти Дашу и Машу, их мать обратилась на телевидение за помощью. Она привела дочек в студию ток-шоу, где другими гостями стали медики и психологи. В результате эксперты разработали для девочек специальное лечение и отправили в московскую клинику с диагнозом «анорексия».

За реабилитационный курс сестрам удалось восстановиться. Уже через месяц каждая из них весила по 48 килограммов и больше не боялась жирной или калорийной пищи. Вернувшись домой, они отметили начало новой жизни пиццей и другими лакомствами, на которые еще полгода назад даже не могли смотреть.

Сегодня Даша и Маша Леденевы активно продолжают покоряют модельную индустрию, а травматичный опыт научил их следить за собственным состоянием. О пережитой анорексии они рассказывают в собственных блогах, стараясь поддержать девочек, оказавшихся в похожей ситуации. Фанаты же осыпают их комплиментами и благодарят за честные рассказы.