Помните сержанта Киркланд из «Полицейской академии»? Ее фигура повергнет в шок (фото)

Франшиза «Полицейская академия» в свое время стала ярчайшим явлением в кинематографе. Наверняка многие вспомнят красотку Кэтлин Киркланд, которая появилась во второй части. Как она выглядит сейчас?

Роль сержанта Киркланд досталась молодой очаровательной актрисе Коллин Кэмп. Ее героине удалось покорить сурового Юджина Тэклберри, и впоследствии они даже сыграли свадьбу в военном стиле.

После роли в «Полицейской академии» Кэмп стала активно появляться на телевидении. Она играла в сериале «Даллас», а также участвовала в откровенной фотосессии для журнала Playboy. Сегодня актриса не снимается в кино. Она уже давно продюсирует сериалы и фильмы. За плечами Коллин развод с художником-постановщиком Дином Тавуларисом, от которого она родила дочь. С 2020 года актриса помолвлена с 34-летним Гарреттом Муром.

Увы, 69-летней Кэмп не удалось сохранить себя в форме. Она сильно поправилась и превратилась в тучную женщину. Лишний вес изменил и лицо Коллин — теперь его «утяжеляет» двойной подбородок.