Помните сериал «Зачарованные»? Вид главной героини повергнет вас в шок

Сыгравшая роль Пейдж Мэттьюс Роуз МакГоуэн могла бы стать такой же яркой звездочкой, как Шерон Стоун. В «Зачарованных» на тот момент эффектная и фигуристая брюнетка пользовалась большой популярностью не только среди мужской, но и среди женской части аудитории.

Все изменилось, когда год от года МакГоуэн стала все реже появляться на экранах. В 2007 году Роуз оказалась участницей аварии, в которой выжила чудом. В машину знаменитости въехал другой автомобиль: от удара солнечные очки повредили ей правую часть лица, и МакГоэун пришлось перенести несколько операций.

Не принимавшая свою новую внешность актриса неоднократно пыталась вернуться к съемкам в различных проектах, но в итоге окончательно отреклась от карьеры на ТВ. Окончательно МакГоуэн повергла собственную аудиторию в шок, когда однажды просто выложила снимок абсолютно бритой головы. Оказалось, столь незайтеливым образом знаменитость решила поддержать Шеннон Доэрти, которая не первый год борется с раком.

Сейчас узнать МакГоуэн практически невозможно: от прежней красавицы ни осталось и следа. Сама Роуз нашла утешение в общественной деятельности и считает, что все пережитое ей было послано, чтобы сделать ее сильнее.

Фото: социальные сети Алиссы Милано