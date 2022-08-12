Помните сериал «Не родись красивой»? Вот как сложилась судьба главного героя

Григорий Антипенко на протяжении многих лет был мечтой россиянок благодаря сериалу «Не родись красивой». Многие были уверены: проект откроет актеру двери на экраны, и он будет еще долго блистать, завоевывая сердца фанаток. Однако, как оказалось, жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.

После завершения сериала в 2006 году Антипенко еще несколько раз появлялся в тех или иных проектах. Например, он исполнил главную роль в сериале «Возмездие», а чуть позже подарил свой голос Максу Мордону из испанского мультфильма «Тэд Джонс и Затерянный город». Однако уже в 2017 году он пропал с экранов и с того времени ни разу нигде не снимался.

Как пишет «Экспресс газета », возможной причиной для завершения карьеры Антипенко могла стать личная жизнь. Знаменитость женился на своей избраннице по имени Елена, в браке с которой воспитал сына Александра. После же артист начал отношения с Юлией Такшиной, которая родила ему двух детей, Ивана и Федора. Вместе с артисткой он прожил шесть лет и расстался в 2012 году.

Сейчас Антипенко ведет закрытый образ жизни. Неизвестно, чем он занимается и где живет. По данным СМИ, он старается поддерживать отношения со своими избранницами и наследниками, активно участвуя в их жизни.