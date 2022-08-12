Помните сериал «Не родись красивой»? Вот как сложилась судьба главного героя
Судьба актера оказалась полной неожиданных поворотов.
Григорий Антипенко на протяжении многих лет был мечтой россиянок благодаря сериалу «Не родись красивой». Многие были уверены: проект откроет актеру двери на экраны, и он будет еще долго блистать, завоевывая сердца фанаток. Однако, как оказалось, жизнь знаменитости сложилась совершенно иначе.
После завершения сериала в 2006 году Антипенко еще несколько раз появлялся в тех или иных проектах. Например, он исполнил главную роль в сериале «Возмездие», а чуть позже подарил свой голос Максу Мордону из испанского мультфильма «Тэд Джонс и Затерянный город». Однако уже в 2017 году он пропал с экранов и с того времени ни разу нигде не снимался.
Как пишет «Экспресс газета», возможной причиной для завершения карьеры Антипенко могла стать личная жизнь. Знаменитость женился на своей избраннице по имени Елена, в браке с которой воспитал сына Александра. После же артист начал отношения с Юлией Такшиной, которая родила ему двух детей, Ивана и Федора. Вместе с артисткой он прожил шесть лет и расстался в 2012 году.
Сейчас Антипенко ведет закрытый образ жизни. Неизвестно, чем он занимается и где живет. По данным СМИ, он старается поддерживать отношения со своими избранницами и наследниками, активно участвуя в их жизни.