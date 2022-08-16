Помните сериал «Кармелита»? Вот как выглядит главный красавец Миро сейчас

С момента выхода сериала «Кармелита» прошло уже 17 лет, однако многие до сих пор помнят эту историю о цыганской страсти и любви. Особенно в душу поклонницам мыльной оперы запал главный герой — красавец Миро, которого сыграл Александр Суворов.

На экране он предстал темпераментным, статным и длинноволосым брюнетом, готовым на любой подвиг ради любимой Кармелиты. Благодаря своему образу Суворов обзавелся большим количеством фанаток, которые по сей день следят за его жизнью в социальных сетях.

Актер продолжает сниматься в кино и играть в театре, часто публикует свои новые фото и видео. Вот только от былого красавца Миро не осталось и следа. Суворов больше не носит длинные волосы. За прошедшие годы он заметно постарел и обзавелся сединой.

Несмотря на это, артист продолжает пользоваться успехом у женщин. Под его постами в соцсетях можно увидеть комментарии, в которых поклонницы предаются мечтам об отчаянном и отважном цыгане Миро.