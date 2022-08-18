Помните сериал «Элен и ребята»? Вы удивитесь, увидев главных героев сейчас

Начало 90-х годов ознаменовалось не только тем, что американские сериалы захватили российскую аудиторию, но и выходом проектов из других зарубежных стран. Особенно среди них выделялся французский сериал «Элен и ребята». Картина о зарубежной молодежи вызывала большой интерес среди зрителей, мечтающих вести подобный беспечный образ жизни.

Но сейчас, спустя более 30 лет, главные герои уже давно вышли из молодежного возраста, а потому узнать их довольно непросто. Например, Элен Ролле, исполнившая главную роль в сериале, никогда не скрывала, что пытается избежать старения. Это ей удалось. В 55 лет Ролле находится в отличной форме. Секрет вечной молодости она не раскрывает. В сериале актриса не только сыграла центрального персонажа, но и записала для эпизодов несколько песен. Теперь она полностью погрузилась в музыку, выступает с концертами и создает новые синглы.

Подруга Элен по сериалу Кати Андрие тоже не задержалась в кино, променяв его на карьеру модели. 52-летняя француженка, судя по фото в Сети, ведет активный образ жизни — путешествует с семьей, совершает восхождение на горы и много плавает. На ее пляжных снимках фолловеры могут оценить подтянутую фигуру и плоский живот.

Экранному бойфренду Элен в исполнении Патрика Пьюдеба исполнился 51 год. Он ведет авторское шоу на телевидении и выглядит на свой возраст. Подписчики часто замечают у него в соцсетях снимки с дружеских посиделок, поэтому назвать актера приверженцем здорового образа жизни нельзя. В прошлом он признавался, что у них был реальный роман с Элен, но позже они смогли остаться друзьями.