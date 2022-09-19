Помните Сару из «Охранника для дочери»? От секс-символа не осталось и следа

Криминальная мелодрама «Охранник для дочери» «прогремела» в 1997 году сразу в нескольких странах. История любви 16-летней девушки Сары и телохранителя Леона, который годился ей в отцы, заставила зрителей искренне сопереживать героям. А «химия» между юной Агнешкой Влодарчик и Богуславом Линдой казалась очень реальной.

Девушке прочили славу польского секс-символа, и поначалу она эти ожидания действительно оправдывала. Так и не получив актерского образования, Агнешка снялась в десятках художественных лент и мюзиклов и работала телеведущей. Она реализовалась и как певица, записав несколько альбомов и сняв клипы на свои синглы. Кроме того, Влодарчик охотно соглашалась на фотосеты для журнала Playboy.

Личная жизнь польской звезды тоже бурлила: Агнешка встречалась с телеведущим Рафаэлем Косински, от которого ушла к своему директору Якубу Сиско. В 2016 году она объявила о помолвке с коллегой-актером Миколаем Кравчиком, но спустя 3 года пара распалась. Только в 2020 году Влодарчик нашла счастье с легкоатлетом Робертом Карасом. Летом 2021 года актриса родила первенца.

Ради семьи она поставила карьеру на паузу. Сейчас на снимках в соцсетях 41-летняя Влодарчик далека от образа секс-символа: она часто позирует без макияжа и делится с подписчиками подробностями материнства.