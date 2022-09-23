Помните Сан Саныча из «Школы ремонта»? Из актера превратился в «разнорабочего»

В 2003 году на российском телевидении прошла премьера шоу «Школа ремонта». Проект имел огромный успех среди зрителей и положил начало для целого ряда передач по обновлению интерьеров квартир, загородных домов, участков и дач. Но в отличие от них в «Школе ремонта» все ведущие сами выступали мастерами, выполняя строительные и малярные работы.

Их прорабом был Сан Саныч, которого убедительно сыграл Александр Гришаев. И хотя зрители были уверены, что у него есть необходимый опыт в стройках, мужчина был профессиональным актером. После закрытия «Школы ремонта» Гришаев занялся режиссурой и организацией концертов звезд эстрады: он работал с Валерией, Софией Ротару и Авраамом Руссо.

Но пандемия свела к минимуму число выступлений артистов, и Александру пришлось спешно переквалифицироваться. Он сделал ставку на закрепившийся за ним образ прораба и разнорабочего и запустил интернет-блог и онлайн-курсы по дизайну и ремонту помещений. Проекты Гришаева оказались довольно успешными и приносят ему доход и по сей день.