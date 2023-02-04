Помните рыжую бестию из «Перевозчика 3»? Вот как в обычной жизни выглядит актриса

Наталья Рудакова, сыгравшая рыжеволосую красавицу в боевике «Перевозчик 3» украсила картину и сделала свою героиню одной из самых запоминающихся в этой кинофраншизе. В фильме строптивую девушку защищал персонаж Джейсона Стейтема, и между ними то и дело происходили эмоциональные ссоры.

Эту дебютную роль артистка получила случайно, и в то время работала парикмахером. Ее яркую внешность просто приметил ассистент Люка Бессона и пригласил на пробы.

Она успешно прошла кастинг, но ей все же пришлось какое-то время изучать актёрское мастерство.

После премьеры боевика Наталья снялась еще в нескольких картинах, но из-за отсутствия интересных предложений решила опять сменить профессию. Сегодня она работает в брокерском бюро и остается такой же эффектной красавицей. Хотя рыжий цвет волос все же стал менее ярким, а веснушки не такими заметными.