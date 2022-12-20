Помните рыженькую из «Клуба "Завтрак"»? Гляньте, какой она стала в 54 года

В фильмографии Молли Рингуолд значится немало работ. Одной из наиболее ярких стал «Клуб „Завтрак“», снятый режиссером Джоном Хьюзом. Именно плотное сотрудничество с ним и принесло актрисе наибольшую известность.

Для многих она так и осталась той самой рыженькой Клэр Стэндиш из подростковой драмы. С тех пор немало воды утекло — премьера проекта состоялась в далеком 1985 году. Неудивительно, что за это время звезда экрана сильно изменилась.

Сегодня Молли 54 года. В 90-х ее карьера пошла на спад, а вот в личной жизни, напротив, закипели нешуточные страсти. Рингуолд вышла замуж за писателя Валери Ламеньера, с которым впоследствии развелась. Затем она заключила брак с Панио Гинополусомом и подарила ему троих наследников.

Стоит отметить, что роды совсем не испортили фигуру знаменитости. Артистка выглядит гораздо моложе своих лет: она по-прежнему может похвастаться огненно-рыжей шевелюрой и лицом без единой морщинки.