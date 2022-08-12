Помните рыжего из «Ералаша»? Вот как он выглядит теперь

Киножурнал «Ералаш» подарил зрителям множество ярких персонажей и открыл дорогу в кино десятку талантливых артистов. Одной же из самых ярких звезд стал Александр Лойе, воплотивший немалое количество незабываемых образов. Однако ранняя слава не дала актеру покорить большой экран.

В «Ералаше» Лойе начал сниматься в совсем юном возрасте. В течение нескольких лет он блистал в зарисовках, однако после прощания с «Ералашем» ролей становилось все меньше и меньше. Как оказалось, виной всему — экономический кризис, который Россия переживала в 90-х и из-за которого фильмы и сериалы практически не снимались.

В итоге актер был вынужден практически уйти из кино. Он изредка начал сниматься в низкобюджетных сериалах и рекламных роликах. Например, за последние пять лет в его портфолио не появилось новых работ. Зрители же теперь едва узнают в артисте любимого героя «Ералаша». Дело в том, что Лойе побрился налысо и совсем не похож на себя в детстве.

При этом актер не планирует полностью отказываться от своей профессии: он все еще мечтает о больших ролях и возвращении былой популярности.