Помните Пулю из «ДМБ»? Посмотрите, что с ним стало после ареста

Лента «ДМБ» режиссера Романа Качанова, вышедшая в 2000 году, мгновенно стала хитом. История трех призывников — Штыка, Бомбы и Пули — оказалась по нраву и зрителям, и критикам и получила ряд престижных премий.

Из всей троицы больше всего посмотревшим картину запомнился обаятельный ловелас Пуля в исполнении Петра Коршункова.

Роль Пули стала для актера дебютной в кино, хотя в театре он к тому времени уже был вполне известен. Но после выхода фильма Качанова Петр почти полностью сконцентрировался на кинокарьере, снявшись не только в многочисленных продолжениях «ДМБ», но и во многих популярных сериалах: «Дальнобойщики», «Ермоловы», «След», «Обручальное кольцо».

В 2009 году Коршункова задержали по обвинению в попытке сбыта запрещенных веществ, а после суда приговорили к двум годам условно. Многие считали, что после такого на карьере Петра можно поставить крест, однако артист продолжил играть и в кино, и на театральной сцене.

На счету Коршункова после этого инцидента оказались роли в таких заметных проектах, как «Мурка», «Пенсильвания», «Эпидемия» и другие.

А сейчас готовится к выходу фильм с его участием «Марш утренней зари», режиссером которого выступил тот самый Роман Качанов, который сделал Петра звездой.