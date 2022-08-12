Помните популярное шоу «Сам себе режиссер»? Не поверите, что стало с ее ведущим

«Я всегда беру с собой видеокамеру» — только редкий зритель российского ТВ в 90-х годах не знал мотив этой песни. Шоу «Сам себе режиссер» собирало у экранов семьи по всей стране каждые выходные. Тогда еще никто не представлял, что забавная идея с переозвучиванием смешных роликов через 20 лет выстрелит в соцсетях и YouTube.

Проект сделал популярным и его бессменного ведущего Алексея Лысенкова. Он работал еще в нескольких ток-шоу и вел эфиры на радио, но ни одно из этих мест не могло сравниться по славе с шоу «Сам себе режиссер». Фактически Лысенков стал заложником своего детища. Когда в стране начал активно развиваться интернет, и подобные ролики можно было посмотреть хоть каждый день, рейтинги проекта стали стремительно падать. Программа с трудом просуществовала до 2019 года, и после ее закрытия Лысенков остался без работы. Сейчас он преподает в Астраханском госуниверситете актерское мастерство и иногда появляется в телепрограмме «Русское лото», «осиротевшей» после смерти ведущего Михаила Борисова.

Личную жизнь Лысенкова тоже сложно назвать простой. Три его брака разваливались один за другим: от первой жены он ушел к певице Сабине Мурадян. Позже та обвинила его в зависимости от спиртного и подала на развод, сообщает «СтарХит ». Затем Алексей попытался построить отношения с бывшей однокурсницей, актрисой Ириной Чериченко, возобновив студенческий роман. А в 2018 году телеведущий женился в четвертый раз на гримере шоу «Сам себе режиссер» Марии Карибской. Женщина на 20 лет младше Лысенкова и почти ровесница его дочери. Также у Алексея уже есть двое внуков.