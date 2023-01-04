Помните песню «Три белых коня»? Вам станет жутко от ее связи с «Мертвыми душами»

В 1982 году зрители СССР впервые увидели фильм «Чародеи». Песни из него мгновенно стали новогодними хитами, а особенно «Песенка о снежинке» и «Три белых коня». Последнюю звонким голосом исполняла Лариса Долина. Но все эти 40 лет зрители и не догадывались, какой смысл был скрыт в любимой зимней композиции.

Как объяснил филолог, доцент НГТУ Владимир Угрюмов, знаковая песня Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца» вышла только в 1989 году, но эти мысли появились уже и в санудтреке к «Чародеям». Причем в композиции «Три белых коня» страна предстает в образе тройки лошадей. Первым такое сравнение позволил себе еще Николай Гоголь в романе «Мертвые души». При этом, по словам Угрюмова, герой песни отдельно подчеркивает, что готов к переменам. Это становится понятно по строчке «Но я мороза не боюсь».

Специалист объяснил и предпосылки возникновения другого новогоднего хита — «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь». В беседе с «Комсомольской правдой » филолог посчитал неслучайным взятый отрезок времени, напомнив о советских пятилетках.