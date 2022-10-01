Помните первую любовь Саши Белого из «Бригады»? Ее связь с Безруковым вас удивит

Актриса Наталья Панова сыграла в сериале «Бригада» небольшую, но яркую роль бывшей девушки Саши Белого – Лены Елисеевой. По сюжету, ветреная девушка не дождалась жениха из армии и закрутила роман с преступником Мухой, из-за которого Белый и попал в криминальный мир.

После «Бригады» артистку засыпали предложениями о съемках – она засветилась в сериалах «Маргоша», «Курсанты», «Счастливы вместе», «Знахарь», а также снялась в фильме «И это все Роберт». В 2014 году артистка вспомнила о давнем знакомстве с Сергеем Безруковым и присоединилась к труппе Московского Губернского театра под руководством звездного коллеги.