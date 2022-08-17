Помните передачу «Непутевые заметки»? Вот чем сейчас занимается ее ведущий

Шоу «Непутевые заметки» стало одной из главных программ о путешествиях на отечественном телевидении 90-х. Первый выпуск, посвященный Лондону, вышел в эфир в 1991 году. С тех пор Дмитрий Крылов стал настоящей звездой.

Сегодня ведущему уже 74 года. За годы работы он успел объездить практически весь мир и снять выпуски «Заметок» про многие страны. Также он написал почти десяток книг и даже работал актером на нескольких проектах.

При этом он активно продолжает заниматься «Непутевыми заметками». Даже спустя тридцать лет шоу выходит в эфир, собирая у экранов уже не одно поколение зрителей. Теперь вместе с Крыловым некоторые выпуски ведет его сын Митя. Как отмечают продюсеры, зрители особенно любят версии с «детским» взглядом на те или иные страны.

По словам телеведущего, он фактически самостоятельно занимается каждым выпуском шоу, а путешествует вместе со своей супругой. Якобы Крылов, как пишет портал Veasy, сам подбирает музыку, монтирует выпуск и пишет для него сценарий. Он даже убрал титры, в которых указывал всех членов съемочной группы.