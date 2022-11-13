Помните партнершу Абдулова из фильма «Гений»? Печальная судьба пропавшей актрисы

В 1991 году в прокат вышел фильм «Гений» с Александром Абдуловым в главной роли – и миллионы мужчин влюбились в его партнершу, эффектную блондинку Ларису Белогурову. Но несмотря на знаковую роль, актриса пропала из кино.

Белогурова отличалась стройной фигурой – и все благодаря художественной гимнастике, которой будущая артистка занималась много лет. Дебютировала в кино актриса еще в 1981 году. Среди ее актерских работ роли в фильмах «Шестой», «Вольный ветер», «Остров погибших кораблей», но снималась Лариса Белогурова по большей части в эпизодах.

В 90-е новых ролей не предлагали – и бывшая звезда устроилась продавщицей в мебельный магазин.

Там же она встретила своего будущего мужа Владимира Цыркова, певшего в церковном хоре. С тех пор Белогурова стала часто посещать церковь.

В 2002 году у Ларисы Белогуровой нашли онкологическое заболевание. Лечиться актриса не стала и тихо умерла в 2015 году.