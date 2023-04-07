Помните парня, орущего «Адвокат!» в программе Малахова? Гляньте, что он сделал с собой (фото)

Гоген Солнцев заработал всероссийскую известность, став участником одного из выпусков шоу Андрея Малахова. Именно он в эфире программы кричал «Адвокат!», шокируя зрителей своим эпатажным поведением. После выхода передачи он продолжил захватывать шоу-бизнес.

За прошедшие годы Гоген еще не раз оказывался в эпицентре скандалов. Он активно выставлял свою личную жизнь на показ и рассказывал о проблемах в выпусках подобных шоу. А не так давно он решил изменить свою внешность и вновь привлек внимание публики.

Как оказалось, знаменитость решился на масштабную пластическую операцию. За семь часов ему сделали художественную липосакцию тела и подтяжку лица.

При этом Сонцев предпочел не раскрывать, почему решился на столь сложную операцию. Он признался, что в будущем обязательно расскажет поклонникам, что заставило его изменить внешность, но в ближайшее время будет делиться лишь тем, как проходит его реабилитация.