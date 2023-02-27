Помните Ольгу из «Тени исчезают в полдень»? Обомлеете, узнав кто ее дочь (фото)

Легендарный советский сериал «Тени исчезают в полдень» стал отличным стартом для целой плеяды молодых актеров. В этой картине дебютировала Галина Логинова, сыгравшая Ольгу Воронову. Сама актриса не стала звездой экрана, однако ее дочь сумела построить головокружительную карьеру.

Речь идет о голливудской красавице Милле Йовович. Она известна по фильмам «Пятый элемент», «Жанна д’Арк» и франшизе «Обитель зла». Но если бы Логинова не пожертвовала своей карьерой ради семьи и дочери, то звезда Йовович, вероятно, никогда бы не зажглась.

После дебюта в сериале «Тени исчезают в полдень» Галина стала активно сниматься в кино. Она появилась в картинах «Много шума из ничего» и «Голубой патруль». Однако вскоре Логинова исчезла с экранов. Актриса познакомилась с югославским врачом Богданом Йововичем и почти моментально в него влюбилась. Между ними начался роман, который привел к браку. Однако с этого момента карьере Логиновой пришел конец, ведь в СССР не одобряли браки с иностранцами. Актрису назвали неблагонадежной и перестали снимать в кино.

Спустя пять лет после рождения дочери Миллы супруги переехали в Штаты. Однако вскоре их брак рухнул. Стать актрисой в США у Логиновой не получилось, и тогда она решила сделать ставку на подрастающую дочь. Как показало время, Галина не прогадала.