Помните народницу Марину Девятову? Вот как изменилась располневшая и состарившаяся певица

Марина Девятова стала одной из финалисток популярного шоу «Народный артист-3». После такого успеха ее карьера заметно пошла в гору, но в какой-то момент талантливая певица пропала из поля зрения своих почитателей.

Девушка вновь появилась на экранах, и в этот раз фанаты ее творчества с трудом узнали своего кумира.

В передаче «Привет, Андрей!» исполнительница народных песен предстала перед телекамерами не в самом лучшем виде. Артистка сильно поправилась, и в ее случае такие пышные формы не кажутся привлекательными. К тому же лишние килограммы прибавили ей несколько лет.

Единственное, что осталось неизменным за годы отсутствия — это невероятный голос женщины. Но публике важен не только талант певицы, но и красивая картинка на сцене. Когда-то Девятова могла составить конкуренцию даже Пелагее. Однако сейчас в этом противостоянии точно выигрывает стройная блондинка из шоу «Голос».