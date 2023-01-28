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Помните народницу Марину Девятову? Вот как изменилась располневшая и состарившаяся певица

28 января 2023 15:15
Помните народницу Марину Девятову? Вот как изменилась располневшая и состарившаяся певица

Могла бы посоревноваться с Пелагеей, но внешность подвела.

Марина Девятова стала одной из финалисток популярного шоу «Народный артист-3». После такого успеха ее карьера заметно пошла в гору, но в какой-то момент талантливая певица пропала из поля зрения своих почитателей.

Девушка вновь появилась на экранах, и в этот раз фанаты ее творчества с трудом узнали своего кумира.

В передаче «Привет, Андрей!» исполнительница народных песен предстала перед телекамерами не в самом лучшем виде. Артистка сильно поправилась, и в ее случае такие пышные формы не кажутся привлекательными. К тому же лишние килограммы прибавили ей несколько лет.

Единственное, что осталось неизменным за годы отсутствия — это невероятный голос женщины. Но публике важен не только талант певицы, но и красивая картинка на сцене. Когда-то Девятова могла составить конкуренцию даже Пелагее. Однако сейчас в этом противостоянии точно выигрывает стройная блондинка из шоу «Голос».

Помните народницу Марину Девятову? Вот как изменилась располневшая и состарившаяся певица
Фото: кадр из шоу "Привет, Андрей!" (2017-2023), Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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