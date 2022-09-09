Помните Мистик из «Людей Икс»? Вот как в 49 лет она выглядит без грима

В 2000 году на экраны вышел блокбакстер «Люди Икс» о мутантах, выживающих в человеческом мире. Для Ребекки Ромейн роль Мистик стала первой, связанной с серьезными съемками. Ранее она уже появлялась в кино, но ограничивалась эпизодическими персонажами. Узнать длинноногую красавицу-модель в мутанте, покрытом синей кожей, было невозможно. Сложнейший грим Ребекке накладывали по 9 часов. Ромейн пришлось пройти подготовку: по сюжету ее героиня легко управляется с любым видом оружия.

Но трудности целеустремленная блондинка воспринимала с позитивом. Она повторила роль Мистик еще в двух фильмах трилогии о мутантах и в приквеле «Люди Икс: Первый класс», после чего передала героиню Дженнифер Лоуренс. Ребекка не забросила работу в кино, она снимается и по сей день, например, в телесериалах из саги «Звездный путь».

В этом году актрисе исполнится уже 50 лет. В соцсетях она часто публикует снимки без грима и макияжа. Ребекке удалось сохранить стройную фигуру и свежий оттенок лица. С 2007 года она замужем за комедийным актером Джерри О’Коннеллом. У них подрастают девочки-двойняшки.