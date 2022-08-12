Помните милых сестер-близняшек Толмачевых? Вот как сейчас выглядят певицы

Анастасия и Мария Толмачевы стали знаменитыми в 2006 году, когда приняли участие в детском конкурсе «Евровидение». После этого артистки-близняшки не одерживали настолько серьезных побед, однако не покинули музыкальную индустрию.

Судьба надолго связала Толмачевых со знаменитым песенным конкурсом. Спустя два года после своего участия они выступили на открытии конкурса. В 2019 же они вошли в список российских судей, оценивающих выступление других конкурсантов. Также Анастасия и Мария регулярно оказываются в студиях различных ток-шоу, где не только рассказывают об участии в «Евровидении», но и делятся историями из жизни.

Сегодня артистки занимаются преимущественно продюсированием и учебой, изредка выступая на корпоративах. В следующем январе им исполнится 26 лет. Как отмечают многочисленные поклонники, теперь в певицах уже с трудом можно узнать тех самых девочек, покоривших мир в 2006 году. Со временем Толмачевы превратились в настоящих моделей и в своих социальных сетях они регулярно делятся с подписчиками эффектными фотосессиями, однако практически не выпускают новую музыку. Так, последний их сингл был выпущен еще в 2016 году.