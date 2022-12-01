Помните милашку Арью Старк из «Игры престолов»? Вот как сейчас выглядит повзрослевшая актриса
Даже преданные фанаты не узнают знаменитость.
Мэйси Уильямс прославилась на весь мир благодаря роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». После успешного сериала она приняла участие и в других ярких проектах, однако последнее время привлекает внимание публики смелыми экспериментами с внешностью.
Так, сначала Мэйси решилась перекраситься в блондинку и обесцветить брови, что шокировало многих поклонников. Теперь же она предпочла полностью сбрить свои волосы, о чем рассказала в социальных сетях. Артистка поделилась серией снимков с Сейшельских островов, на которых похвасталась новой прической, и призналась, что теперь уход за кожей головы и волосами стал для нее значительно проще.
Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданные перемены во внешности кумира. Одни похвалили Уильямс за смелость, а другие, наоборот, осудили ее. Как признались подписчики, они не ожидали от нее такого шага и больше не узнают в девушке любимую актрису.
«Вау, Мэйси, тебе очень сильно идет», «Зря ты так, не стоило сбривать волосы, выглядишь пугающе», «Я еще не привыкла, но ты точно молодец, раз решилась на такой смелый поступок», — делятся мнением фанаты со всего мира.