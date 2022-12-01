Помните милашку Арью Старк из «Игры престолов»? Вот как сейчас выглядит повзрослевшая актриса

Мэйси Уильямс прославилась на весь мир благодаря роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов». После успешного сериала она приняла участие и в других ярких проектах, однако последнее время привлекает внимание публики смелыми экспериментами с внешностью.

Так, сначала Мэйси решилась перекраситься в блондинку и обесцветить брови, что шокировало многих поклонников. Теперь же она предпочла полностью сбрить свои волосы, о чем рассказала в социальных сетях. Артистка поделилась серией снимков с Сейшельских островов, на которых похвасталась новой прической, и призналась, что теперь уход за кожей головы и волосами стал для нее значительно проще.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданные перемены во внешности кумира. Одни похвалили Уильямс за смелость, а другие, наоборот, осудили ее. Как признались подписчики, они не ожидали от нее такого шага и больше не узнают в девушке любимую актрису.