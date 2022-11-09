Помните маньяка из «Милых костей»? Не поверите, каким горячим он был в молодости

Стэнли Туччи известен по роли в драме «Милые кости», где сыграл совратителя детей. Актер оказался настолько убедительным, что представить его в другом амплуа невозможно. А ведь когда-то Туччи слыл очаровательным красавцем, который имел мало общего с образом хладнокровных циников.

Зрители всего мира узнали об актере, когда тот достиг уже довольно зрелого возраста. Славу ему обеспечили картины «Дьявол носит Prada», «Бурлеск», «Милые кости». С каждой из своих ролей Туччи справлялся превосходно, делая героев яркими и запоминающимися.

Актеру чаще всего предлагают роли маньяков-психопатов или добродушных друзей-советчиков. И в каждом из этих амплуа Туччи смотрится органично.

Сегодня артист пребывает в отличной форме, как и 30 лет назад. В пору своей молодости он мог стать моделью, ведь природа наградила Туччи потрясающими внешними данными. В этом можно убедиться, глядя на старые фото актера или посмотрев фильмы 90-х с его участием.