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Помните малышку из «Закрытой школы»? Сейчас над ней смеются миллионы

10 октября 2022 07:45
Помните малышку из «Закрытой школы»? Сейчас над ней смеются миллионы

Она стала блогершей и столкнулась с хейтом.

 

Юная актриса Луиза Габриэла Бровина прославилась благодаря роли малышки Нади в «Закрытой школе». Бровина снялась еще во многих фильмах и сериалах, но они уже не имели такого успеха. Тогда артистка решила сделать ставку на соцсети – и не прогадала. Сегодня 19-летняя Луиза Габриэла Бровина – популярная блогерша, но ее путь к успеху оказался непростым.

Когда Бровина только начала выкладывать свои видео с танцами и липсингом (открыванием рта под популярные песни), то столкнулась с негативом. Комментаторы обвиняли девушку в том, что она абсолютно не умеет танцевать, демонстрирует странные эмоции и не попадает в песни.

Но Луиза Габриэла философски относится к критике.

«Я не реагирую на хейт. Я понимаю, что все делаю правильно, потому что показываю себя настоящей»,рассказала девушка в интервью YouTube-каналу «Пушка».

Блогерша считает, что вдохновляет своим примером подростков, которые, например, пока не умеют танцевать и стесняются этого. Бровина подчеркивает, что она прекрасно видит свои недостатки, но много учится и старается стать лучше.

Помните малышку из «Закрытой школы»? Сейчас над ней смеются миллионы

Фото: Кадр из сериала "Закрытая школа" (2011- 2012), кадр YouTube "Пушка"
Алла Новикова
Алла Новикова
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