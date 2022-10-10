Помните малышку из «Закрытой школы»? Сейчас над ней смеются миллионы

Юная актриса Луиза Габриэла Бровина прославилась благодаря роли малышки Нади в «Закрытой школе». Бровина снялась еще во многих фильмах и сериалах, но они уже не имели такого успеха. Тогда артистка решила сделать ставку на соцсети – и не прогадала. Сегодня 19-летняя Луиза Габриэла Бровина – популярная блогерша, но ее путь к успеху оказался непростым.

Когда Бровина только начала выкладывать свои видео с танцами и липсингом (открыванием рта под популярные песни), то столкнулась с негативом. Комментаторы обвиняли девушку в том, что она абсолютно не умеет танцевать, демонстрирует странные эмоции и не попадает в песни.

Но Луиза Габриэла философски относится к критике.

«Я не реагирую на хейт. Я понимаю, что все делаю правильно, потому что показываю себя настоящей», – рассказала девушка в интервью YouTube-каналу «Пушка» .

Блогерша считает, что вдохновляет своим примером подростков, которые, например, пока не умеют танцевать и стесняются этого. Бровина подчеркивает, что она прекрасно видит свои недостатки, но много учится и старается стать лучше.