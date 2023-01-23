Помните малышку из «Инопланетянина»? Она выросла и подала на родителей в суд

Дрю Бэрримор попала в актерскую профессию в совсем юном возрасте. Уже в семь лет она стала звездой «Инопланетянина», а до этого неоднократно снималась в фильмах и рекламных роликах. Карьере девочки активно помогали ее родители, однако их методы заставили ее в итоге обратиться в суд.

Дело в том, что Бэрриморы активно водили дочь по клубам и тусовкам, где она знакомилась с режиссерами и другими звездами. Из-за этого девочка довольно рано попробовала алкоголь и запрещенные препараты, а к 13 годам у нее была диагностирована зависимость. В итоге Дрю самостоятельно отправилась в клинику, где провела год, а вернувшись домой, решила полностью изменить свою жизнь.

Чтобы вновь не оказаться на реабилитации, артистка решила освободиться от опеки родителей и жить самостоятельно. Она обратилась в суд, а ее родители не были против. По словам матери Джейд Бэрримор, ее дочери давно пора было стать самостоятельной, поэтому они отпустили ее.

Оставшись одна, артистка сняла квартиру и начала ходить на занятия в обычную школу. Чтобы не отвлекаться от учебы, она начала подрабатывать в кафе, а вернулась к актерству спустя годы. Она до сих пор не любит вспоминать о своем детстве и юности, считая, что их не было.