Помните малышку из фильма «Президент и его внучка»? Народ не подозревал, кто ее сыграл

Картина Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» ― это российская вариация романа «Принц и нищий» Марка Твена. Новогодняя история до сих пор находит своих фанатов, которые любят ее пересматривать во время зимних праздников. Но для многих все еще остается загадкой, кто исполнил главные роли близняшек, поменявшихся в фильме местами.

По сюжету картины в канун Нового года в больницу поступает беременная женщина, пострадавшая после аварии. Вместе с ней в палату пробирается и ее взволнованный муж-генерал, угрожающий врачам пистолетом. Не сумев спасти новорожденного, испуганные врачи решают заменить его на одну из близняшек, появившихся этой же ночью у бедной художницы. В итоге, когда генерал становится президентом, сестры, живущие совершенно разной жизнью, случайно встречаются и решают все изменить.

Многие россияне, которые тепло приняли фильм в нулевые, и не подозревали, что роли близняшек в фильме исполнила одна актриса. Сыграть двух разных по характеру героинь было непросто для человека без актерского образования. Но сделать это смогла младшая дочь Никиты Михалкова Надежда. На момент съемок ей было всего 13 лет, но она справилась с задачей и сумела продемонстрировать унаследованный от отца актерский талант.