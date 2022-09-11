Помните маленького сына Зверева? Вот каким он вырос

То, что у знаменитого стилиста Сергея Зверева есть приемный сын, он от поклонников не скрывал и активно посещал с мальчиком разнообразные тусовки. А публика подмечала сходство звезды и маленького Сергея-младшего.

Когда мальчик вырос, то решил отправиться подальше от московской звездной жизни — в Коломну, где не стал получать высшее образование, а начал карьеру простого трудяги. Он успел поработать и продавцом, и автомехаником, и разнорабочим.

Со своим знаменитым отцом Сергей-младший теперь не общается: стилист резко высказался против второй жены молодого человека, отказавшись благословить их брак. Как он рассказал журналистам, девушка оказалась матерью двоих детей, лишенной родительских прав, и была замечена в пристрастии то ли к горячительным напиткам, то ли к запрещенным веществам.

Позже сын звезды заявил, что наследство от отца ему не нужно — он планирует жить обычной жизнью, строить семью со своей избранницей и заниматься самообразованием.