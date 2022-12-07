Помните мальчика Вову из первых «Елок»? За 12 лет он здорово изменился (фото)

Новогодняя франшиза «Елки» за прошедшие годы стала одним из главных праздничных фильмов для российских зрителей. Миллионы поклонников продолжают следить за приключениями главных героев, состав которых изменяется от части к части, однако мало кто помнит, что главным персонажем первой части стал мальчик Вова, роль которого исполнил тогда еще совсем молодой актер Сергей Походаев.

Так, для юного таланта роль в «Елках» стала всего лишь второй в карьере и сразу же одной из главных. Походаев делил экранное время с Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом, что не могли не оценить продюсеры. С того времени началась активная актерская карьера Сергея, который уже снялся в 40 фильмах и сериалах и продолжает покорять экран.

При этом поклонники далеко не всегда узнают в 24-летнем артисте того самого мальчика Вову. Дело в том, что прошедшие годы сказались на внешности Походаева, который заметно возмужал. Узнать же артиста можно только по светло-голубым глазам, которые давно стали его фирменным знаком отличия.