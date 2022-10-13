Помните мальчика из «Шестого чувства»? Сейчас он в два раза больше Брюса Уиллиса (фото)

Карьера Хэйли Джоэл Осмента началась, когда ему было 5 лет. Очаровательного мальчика пригласили в рекламу пиццерии, которая сделала его узнаваемым. В 1994 году он уже дебютировал в кино: у Роберта Земекиса он сыграл Форреста Гампа-младшего. На юного актера обрушилась популярность: за следующие несколько лет он пополнил фильмографию картинами «Ложь сердца», «Богус», «Аллея гроз». А в 1999 году мальчик исполнил одного из центральных персонажей в мистическом триллере «Шестое чувство», снявшись в ленте вместе с Брюсом Уиллисом.

С тех пор прошло уже 23 года, и сейчас Осмент мало чем напоминает Коула из картины. 34-летний актер сталкивается с критикой своей внешности в соцсетях: полный и невысокий Хэйли странным образом сохранил детское выражение лица. По габаритам он превосходит сейчас даже Брюса Уиллиса. Перемены во внешнем виде, которые начали происходить еще в подростковом возрасте, молодой человек переживал тяжело: он пристрастился к спиртному и в 2008 году попал в аварию. После этого Осмент прошел курс реабилитации от своей зависимости. Теперь он снимется на второстепенных ролях в кино и сериалах.