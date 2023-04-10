Помните Люсю из «Оттепели»? Не поверите, на кого ее променял бывший муж (фото)

Яна Сексте запомнилась телезрителям по роли оператора Люси Полыниной в телесериале о советских кинематографистах 1960-х «Оттепель». Осенью прошлого года ее включили в список самых некрасивых актрис России. Тем удивительнее, что первым ее супругом был красавец Максим Матвеев. Их союз продлился всего год.

На съемках фильма «Не скажу» актер встретил Елизавету Боярскую. Одного беглого взгляда на снимки двух кинодив достаточно, чтобы понять, почему Матвеев влюбился без оглядки.

Эффектная кареглазая длинноногая брюнетка выглядела настоящей богиней на фоне невзрачной веснушчатой шатенки с крючковатым носом. «Я — женщина с нелепым лицом», — так Сексте сама говорила о себе.

Максим выложил ей все как на духу, но разрыв был тяжелым. Бывшие супруги вместе работали над волонтерским проектом «Доктор Клоун». Они давали представления для детей в больницах. Звезда «Союза спасения» и «Вызова» пригласил свою новую пассию присоединиться к проекту. Боярская ответила согласием.

Яна Сексте простила неверного супруга и нашла счастье в браке с композитором Дмитрием Мариным. Теперь они дружат семьями и иногда снимаются вместе (сериал «Триггер»).