Помните Львеночка из «Клона»? Вы будете ошарашены, увидев 85-летнего актера сейчас

Актер Режиналду Фария снимается в кино с 50-х годов, однако популярность ему принесла роль бизнесмена Леонидаса в культовом сериале «Клон».

Артист и по сей день не оставляет актерское ремесло и часто мелькает на телевидении. В 2015 году Фария столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и ненадолго прервал актерскую карьеру, однако позже вновь вернулся на экраны.

У Режиналду Фарии была бурная личная жизни.

От первой супруги у него двое сыновей, которые также работают в кино. Известно и о внебрачном сыне актера. Со второй женой – Ванией Дото – артист счастлив в браке уже много лет, несмотря на отсутствие общих детей.

Сегодня артисту 85 лет. Он ведет активный образ жизни и тщательно следит за здоровьем. У Фарии есть личный блог, в котором он часто делится снимками из спортивного зала и со своих медитаций.