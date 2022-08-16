Помните лопоухую девчонку из «Ералаша»? Вот как она выглядит теперь

В кино Анна Цуканова попала благодаря счастливому стечению обстоятельств. В Москве она жила около школы с театральным уклоном, куда и пошла в первый класс. Там ее и заприметил создатель «Ералаша» Борис Грачевский. С 1996 года Анна стала актрисой киножурнала: лопоухая смешная девочка играла в самых ярких сериях. Причем на экране Цукановой часто доставались далеко не самые приятные персонажи — принципиальные отличницы и вредные зазнайки.

В 2003 году Анна уже выходила на сцену в мюзикле «Норд-Ост». А в 2005 году она закончила школу экстерном и поступила в театральный вуз. От кино Цуканова не отказалась, девушка блистала в сериалах «Восьмидесятые», «Краткий курс счастливой жизни», «Мажор» и других. Внешне актриса сейчас мало напоминает ту девчонку из «Ералаша»: Анна регулярно публикует в соцсетях снимки с фотосессий, на которых удачно подчеркивают ее пухлые губы и выразительные глаза.

Ее личная жизнь также сложилась успешно. Еще в 15-летнем возрасте она влюбилась в режиссера Владимира Котта, с которым вскоре начала жить вместе. Анну не смущало, что избранник старше ее на 15 лет. Через некоторое время они поженились, и актриса взяла себе двойную фамилию Цуканова-Котт. В 2008 году девушка родила сына Михаила, а в 2018 году — дочку Лею. Кроме того, в том же 2018 году появились слухи о ее романе с актером Владимиром Епифанцевым: из-за связи с молодой актрисой его союз с Анастасией Веденской был разрушен. Анна же по-прежнему счастлива в браке.