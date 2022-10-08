Помните Лиду из сериала «Две судьбы»? Сейчас актрису не узнать

Анжелика Вольская прославилась благодаря роли Лиды в сериале «Две судьбы». С момента премьеры телехита прошло 20 лет, но актриса не утратила своего шарма и все еще востребована в профессии.

После звездного прорыва Вольская снялась в сериалах «Исцеление любовью», «Склифосовский», «Без следа», «Цветок папоротника», «Менталист», «Метод 2» и во многих других проектах. Состоялась артистка и в личной жизни – правда, не сразу.

Первый раз она вышла замуж… из жалости – за сокурсника по театральному училищу по имени Виктор. Молодой человек решил впечатлить девушку и забрался к ней в комнату через окно, но сорвался вниз. Анжелика ухаживала за горе-женихом и поддалась на его уговоры о замужестве. Но уже на следующий день после свадьбы Вольская поняла, что совершила большую ошибку – брак продлился всего полгода.

Следующим супругом звезды стал актер Сергей Буртяк, с которым артистка была вынуждена переехать в Ярославль. В 1991 году у пары родился сын Андрей, который также выбрал актерскую карьеру. Когда Вольская стала популярно актрисой, муж начал страшно ее ревновать – и отношения между супругами испортились. У Анжелики Вольской завязался роман с актером Дмитрием Ячевским, который был на тот момент женат.

Но влюбленные не смогли долго противиться своим чувствам – Дмитрий и Анжелика поженились и счастливы в браке уже 16 лет.