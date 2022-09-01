Помните Левина из «Интернов»? Травля народа довела его до нищеты

Осторожный и романтичный Борис Левин стал украшением сериала «Интерны» и одним из самых характерных героев, не уступая по популярности наивной Варе или обаятельному Глебу. Исполнителям главных ролей в проекте — Кристине Асмус, Илье Глинникову и Дмитрию Шаракоису — прочили большую карьеру в кино. И если Асмус и Глинников превратились в настоящих звезд, то судьба Шаракоиса сложилась по-другому.

В 2014 году он сыграл Шурика в ремейке советского фильма под названием «Кавказская пленница!». Ленту разгромили зрители, а актеров начали травить в Сети. Больше всего досталось Дмитрию. Шаракоис перестал получать новые предложения о работе и вынужден был подрабатывать в такси. В 2018 году он решил кардинально изменить свою жизнь и уехал в Лондон. В одном из самых дорогих городов мира ему пришлось непросто: Дмитрий работал на стройке и в кафе, хотя сначала мечтал поступить в местный театральный институт.

Зарабатывает он и на своем видеоблоге в YouTube, публикуя эпизоды из заграничной жизни. Живется Дмитрию, судя по всему, несладко: Левин из «Интернов» выбирает продукты, срок годности которых вот-вот кончится и использует скидочные купоны на покупки.