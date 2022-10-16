Помните красотку медсестру из «Солдатов»? Актриса и 20 лет спустя даст фору любой молодой коллеге

Сериал «Солдаты» вышел в далеком 2004 году. Тогда миллионы телезрителей покорила история любви рядового Медведева и медсестры Ирины Пылеевой, роль которой исполнила Ольга Фадеева. Актриса настолько полюбилась поклонникам сериала, что задержалась в проекте аж на 9 сезонов.

После сериала «Солдаты» Фадеева засветилась в еще многих фильмах и сериалах – «Кто в доме хозяин?», «Бывшая», «Две судьбы», «Вдовий пароход», «Казанова в России». Также актриса играет в театре.

Личное счастье 43-летняя Ольга Фадеева обрела не сразу. По признанию артистки, первый ее брак был «ошибкой». Вторым супругом Фадеевой стал каскадер Александр Самохвалов. Они познакомились в 2008 году съемочной площадке фильма «Непобедимый. Пара поженилась, а через год родился их сын Алексей. Сейчас супруги живут вместе с родителями Александра в большом семейном доме.